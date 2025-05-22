Автодилерский центр «Chery Центр Бурятия» выставили на продажу за 50 млн рублей

В городе Улан-Удэ выставили на продажу дилерский центр «Chery Центр Бурятия», который в регионе единственный официально продает китайские автомобили Chery. Стоимость бизнеса составляет 50 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано в группе «Бизнес Недвижимость Иркутск».

Автосалон начал свою работу в августе 2021, имеет наработанную базу постоянных клиентов. Он расположен в арендном помещении площадью 1107,4 кв.м. Клиентское пространство включает выставочный зал, отдел продаж, зону для переговоров и подписания документов, детский уголок, кассу.

Специально для отдыха и приема пищи сотрудников выделено отдельное помещение. Кроме того, есть зона сервиса, сервис-бюро, отдел запчастей, зарядная станция. При автоцентре работает СТО для автомобилей всех марок.

Напомним, ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сделал прогноз, что в России за год закроются 10% китайских дилерских центров. По его словам, это связано с убытками.