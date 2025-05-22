Банк Уралсиб в Новосибирске стал победителем конкурса «Финансист года-2024»

21 мая в Большом зале правительства Новосибирской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Финансист года-2024», Банк Уралсиб в Новосибирске победил в номинации «Диверсификация финансовых услуг».

В прошлом году Банк Уралсиб стал организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив в Новосибирске, содействовал развитию местных и профессиональных сообществ, проводил мероприятия по повышению финансовой грамотности, поддерживал различные экологические инициативы региона.

Одним из самых ярких деловых событий 2024 года в Новосибирске стал гастрофестиваль «В Сибири – Есть!», Уралсиб стал главным спонсором этого мероприятия. Форум собрал рестораторов, отельеров и представителей турбизнеса со всей страны для обмена опытом и поиска новых партнеров, его посетили более ста тысяч гостей.

«В 2024 году мы показали отличный результат по многим направлениям бизнеса, принимали активное участие бизнес-мероприятиях Новосибирска, активно поддерживали социальные инициативы региона. Все это способствовало победе в конкурсе «Финансист года – 2024», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.