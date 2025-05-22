Популярность косметологов растет, но средний чек падает

В первом квартале 2025 года количество транзакций на рынке косметологических услуг в России увеличилось на 64% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Т-банка. Хотя абсолютные цифры не указаны, отмечено, что средний чек за этот период резко сократился на 44% до 7944 рублей, сообщает газета "Ведомости".

Одновременно с этим количество платежей за платные медицинские услуги снизилось на 11%.

Аналитики предполагают, что клиенты менее охотно оплачивают медуслуги из-за роста цен. Средний чек на этом рынке увеличился на 4% за период с января по март, достигнув 6080 рублей.