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Активность соискателей в Приангарье выросла на 42%

Вышли на рынок и обновили свои резюме более 96 тыс. местных кандидатов. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В апреле 2025 года более 96 тысяч жителей Иркутской области искали новую работу или подработку, что на 42% превышает показатели прошлого года. Наибольший рост резюме зафиксирован среди специалистов автосервисов (+88%), транспорта и логистики (+64%), а также сферы безопасности (+56%).

Среди сибирских регионов лидером по активности соискателей стала Кемеровская область (+50%), за ней следуют Алтайский край (+46%) и Новосибирская область (+45%). В Иркутской области спрос на работу увеличился во всех профессиональных сферах, включая дефицитные рабочие специальности (+55%) и туристический бизнес (+54%).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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