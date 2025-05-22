Биткоин бьёт рекорды: что стоит за новым максимумом?

Курс биткоина достиг нового исторического максимума, поднявшись до $110,000. За сутки стоимость криптовалюты увеличилась на 3%, согласно данным торговых площадок. На бирже Binance биткоин подорожал на 2,94% за сутки, достигнув $110,143. По данным CoinMarketCap, средняя стоимость биткоина составила $109,644, что на 3,59% выше уровня предыдущего дня.

Напомним, предыдущий рекорд был установлен 20 января, когда на бирже Coinbase цена достигла $109,359, а на Binance — $109,588. Однако затем его цена обвалилась более чем на 25% от исторического максимума буквально за шесть недель. Причиной обвала стало резкое изменение настроение трейдерами после выборов Трампа.

Директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов объяснил «Известиям» причины роста криптовалюты. Он отметил, что фундаментальная поддержка восходящего тренда сохраняется, а индекс страха и жадности находится в «зеленой» зоне. Волатильность биткоина остается низкой, а индекс относительной силы (RSI) выше 50, что указывает на преобладание покупок. Запас до зоны перекупленности оставляет пространство для роста без риска резкой коррекции.

Смирнов также отметил, что соотношение рыночной и реализованной капитализации возвращается в «бычью» зону, что в прошлых периодах обычно предшествовало обновлению максимумов.

Дополнительным драйвером стал рост глобальной ликвидности, исторически коррелирующий с динамикой биткоина с лагом в два-три месяца.

«Капитализация стейблкоинов также демонстрирует рост. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы готовятся входить в рынок — стейблкоины традиционно используются для покупки криптовалют. Одновременно с этим продолжается отток биткоина с бирж: пользователи перемещают активы на холодное хранение, снижая доступное предложение. Это усиливает дефицит, способный поддержать цену в условиях стабильного спроса», — добавил Смирнов.