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Доллар пробил отметку 80: что ждет рубль дальше?

Курс доллара опустился ниже 80 рублей. На 22 мая официальный курс составил 79,753 рубля за доллар, что на 0,69% ниже вчерашнего значения в 80,3075 рубля. Евро, напротив, вырос до 91,299 рубля, а юань и гонконгский доллар также показали небольшое снижение.

Аналитики БКС Мир инвестиций связывают текущее укрепление рубля с налоговым периодом. «Вероятно, фактор налогового периода все же усилил позитивное воздействие на рубль. С приближением пика фискальных платежей экспортеров (26 и 28 мая) для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение», – поясняют аналитики БКС.

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Однако эксперты предупреждают, что этот позитивный период может быть временным. Риски, такие как сокращение доходов от экспорта и рост расходов на импорт, могут вернуть рубль к отметке около 90 рублей за доллар. Единственным фактором, способным предотвратить падение рубля, является разрешение геополитических проблем, что снизит премии за риски в обменных курсах.

Аналитики Goldman Sachs также прогнозируют ослабление рубля, предполагая, что летом доллар может достигнуть 100 рублей, а к 2026–2028 годам — 130 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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