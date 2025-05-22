Третий регион России предупреждает об интернет-ограничениях

В Воронежской области, вслед за Тульской и Липецкой, предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета из-за атак дронов. Губернатор Александр Гусев отметил, что такие меры принимаются только в случае крайней необходимости для повышения защиты региона, сообщает РБК.

Во время угрозы беспилотников жители области могут столкнуться с временными перебоями в мобильном интернете на отдельных территориях. Гусев объяснил, что это необходимо для повышения эффективности защиты от дронов. Отключения возможны и при объявлении опасности в будущем. Губернатор попросил относиться с пониманием к возможным неудобствам.

Гусев сообщил о сбитых дронах в некоторых районах области и в пригороде Воронежа, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет. Однако угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.