Россия готовится объявить 2026 год Годом Арктики

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики поддержало идею студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» о проведении в 2026 году Года Арктики в России. Это решение направлено на укрепление репутации России как мощной арктической державы и решение задач по обеспечению единства и целостности российской Арктики. Арктическая зона занимает почти 30% территории России и содержит значительные запасы стратегических природных ресурсов, таких как горючий природный газ и нефть, сообщает газета "Ведомости".

В письме, подписанном первым профильным замминистра Гаджимагомедом Гусейновым, говорится, что освоение арктического пространства усилит позиции России как ключевого поставщика сырьевых и энергетических ресурсов. К письму прилагается проект указа президента, в котором поручается провести Год Арктики для обеспечения национальных интересов РФ в Арктической зоне.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подчеркнул важность развития Арктического региона в современных геополитических условиях, применяя современные технологии. Среди ключевых проектов в Арктике — Северный морской путь, который сокращает путь из Европы в Азию на 40% и позволяет реализовывать инвестиционные проекты мирового масштаба.