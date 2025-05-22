Переводы с детских карт предложили ограничить

Месячный лимит составит 200 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести месячный лимит в 200 тысяч рублей на операции по счетам подростков 14-18 лет. Превышение этого лимита будет возможно только с согласия родителей. Поправки направлены в ЦБ и Госдуму для рассмотрения.

Инициатива призвана защитить несовершеннолетних от вовлечения в мошеннические схемы, при этом сохранив возможность пользоваться банковскими услугами. Как отмечают эксперты, такой лимит достаточен для обычных расходов подростков, но сделает карты непривлекательными для дропперов, которые используют чужие счета для обналичивания незаконных доходов.

Банки поддерживают гибкий подход, предлагая цифровые решения для родительского контроля. Законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию Госдумы, но его реализация потребует времени для настройки банковских систем.