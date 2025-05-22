Новости

Переводы с детских карт предложили ограничить

Месячный лимит составит 200 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести месячный лимит в 200 тысяч рублей на операции по счетам подростков 14-18 лет. Превышение этого лимита будет возможно только с согласия родителей. Поправки направлены в ЦБ и Госдуму для рассмотрения.

Инициатива призвана защитить несовершеннолетних от вовлечения в мошеннические схемы, при этом сохранив возможность пользоваться банковскими услугами. Как отмечают эксперты, такой лимит достаточен для обычных расходов подростков, но сделает карты непривлекательными для дропперов, которые используют чужие счета для обналичивания незаконных доходов.

Банки поддерживают гибкий подход, предлагая цифровые решения для родительского контроля. Законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию Госдумы, но его реализация потребует времени для настройки банковских систем.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес