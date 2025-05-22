Зеленский не подойдет для подписания меморандума с Россией: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: курс биткойна вырос и установил исторический рекорд, Россия для подписания меморандума с Украиной ждет новое руководство, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от призыва к прекращению огня, а из Иркутска возобновили перелеты на Камчатку. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Рекорд биткоина

Курс биткойна установил исторический рекорд: в конце дня 21 мая он достиг отметки $109,85 тыс., перекрыв предыдущий рекорд, установленный четыре месяца назад, на 0,2%. Однако почти сразу же после обновления исторического максимума курс биткойна откатился до отметки закрытия предыдущего дня – $107 тыс.

Отказ от призыва

Как отмечает немецкое издание Bild, президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от призыва к прекращению огня. Трамп остался доволен самим фактом начала прямых переговоров между конфликтующими сторонами, несмотря на продолжающиеся военные действия. Этот шаг рассматривается как «поворот на 180 градусов» в политике США в отношении России.

Подписание меморандума

Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин рассказал, кто может подписать меморандум с Россией со стороны Украины. По его словам, необходимо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя – нужен легитимный подписант. Владимир Зеленский для этой роли не подходит, поскольку свою легитимность он уже давно потерял: могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом.

Рейсы на Камчатку

Возобновлены рейсы по маршруту Иркутск – Петропавловск-Камчатский. Их будет выполнять авиакомпания S7 Airlines на самолетах Boeing-737-800W. Продолжительность перелета составит 4 часа 45 минут на направлении Иркутск – Петропавловск-Камчатский и 5 часов 15 минут в обратную сторону. Вылеты из Иркутска будут осуществляться по вторникам в 23:50, обратно самолеты отправятся в 9:50 в среду.

Мошенничество на 14 млн

Троих иркутян уличили в попытке мошеннического захвата дома и участков на 14 млн рублей на Байкальском тракте. По версии следствия, в 2024 году для этих целей один из местных жителей привлек знакомого, предоставившего свой паспорт, и подыскал женщину, согласившуюся выступить в роли подставного владельца недвижимости. Банду аферистов накрыли при заключении предварительного договора купли-продажи и получении задатка.