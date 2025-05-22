ИНК объявляет набор студентов в Иркутский колледж автомобильного транспорта и строительства в Усть-Куте и Иркутске

Иркутская нефтяная компания (ИНК) объявляет набор студентов в Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС) в Усть-Куте и Иркутске.

В Усть-Куте приёмная комиссия начнет работу с 1 июня, в Иркутске – с 16 июня. Приём документов в учебных заведениях будет продолжаться до 15 августа. Подробнее можно ознакомиться по ссылке Приёмная комиссия 2025 .

Набор осуществляется по нескольким направлениям подготовки «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», в рамках которого возможно получение рабочих профессий «Электромонтер по РиОЭ», «Слесарь по КИПиА», «Оператор котельной» и других смежных профессий, востребованных в ИНК.

Поступить в колледжи могут выпускники 9-х классов. Заявление на обучение можно подать через портал «Госуслуги» или отправить на электронную почту учебного заведения. Также документы принимаются в приемной комиссии колледжей очно. Для поступления нужны паспорт, аттестат, 4 фотографии.

Благодаря сотрудничеству с ИНК учащиеся смогут получать корпоративную стипендию, оплачиваемую практику на промышленных объектах, гарантированное трудоустройство и дополнительное обучение новым рабочим профессиям. Для иногородних студентов колледж предоставляет общежитие.

Набор студентов осуществляется с 2023 г. Для ИНК уже сформирован внешний кадровый резерв из числа корпоративных групп «Слесарей по КИПиА» на базе ИКАТиДС г. Усть-Кут (бывший Усть-Кутский промышленный техникум) и «Электромонтеров по ремонту и обслуживанию ЭО» на базе ИКАТиДС г. Иркутск. Около 100 студентов прошли корпоративное обучение от сотрудников ИНК основам профессии и получили опыт на производственных площадках ИНК.

Напомним, в мае этого года колледж вошел в число победителей по итогам конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет» в Минпросвещения России. Программы обучения будут разработаны совместно с ИНК и с упором на практику, что позволит получить востребованную профессию.

По вопросам обучения в колледже также можно обращаться в ИНК: