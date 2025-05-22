15 га леса сгорело в Иркутской области из-за непотушенного окурка

В Тулунском районе произошел лесной пожар. Его устроил курильщик, пренебрегший правилами пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Возгорание зафиксировали в двух километрах от села Азей. Во время проверки установили, что 37-летний мужчина, проживающий в населенной пункте, во время выпаса скота бросил непотушенный окурок. Из-за этого сухая трава воспламенилась. Он не придал этому значения и уехал. Пламя успело повредить 15 гектаров.

Нарушителя привлекут к ответственности.