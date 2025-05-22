Подсветку телебашни хотят сделать в Иркутске

Открытый разговор губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с предпринимателями состоялся в столице Приангарья. В его рамках глава региона рассказал о планах преобразить телевышку, а также пространство рядом с ней.

«Мы сегодня с одной из федеральных структур – «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» – формируем проект приведения нашей основной станции в порядок с точки зрения визуализации, чтобы она была красивой. <…> Появятся световая подсветка, художественное оформление. <…> Она в ночное время будет светиться, радовать нас», – рассказал Игорь Кобзев.

Планируется обустроить две смотровые площадки с видами на станцию и город. Предполагается, что модернизированный объект станет новой точкой притяжения как туристов, так и местных жителей. Преобразить рассчитывают не только башню, но и пространство рядом с ней, а также обеспечить доступность транспорта к данной территории.