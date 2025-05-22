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Счетная палата назвала регионы, которые не справляются с инфраструктурными проектами

Четыре из семи проверенных регионов не достигли плановых показателей по реализации инфраструктурных проектов, как следует из отчета Счетной палаты. Ведомство рекомендует ввести ответственность за такие нарушения, сообщают «Ведомости».

В период с 2022 по первое полугодие 2024 года семь субъектов получили из федерального бюджета 56,7 млрд рублей, включая 39,5 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов и 10,5 млрд рублей специальных казначейских кредитов. Однако в Чувашии, Владимирской, Омской и Воронежской областях значительная часть проектов отстает по срокам и объему ввода жилья.

Сроки реализации сдвинулись у 60% проектов, а расходы увеличились на 13,2 млрд рублей (32,8%). В некоторых случаях регионы перечисляли подрядчикам авансы, но контракты расторгались, а средства не возвращались. «Такая практика напоминает беспроцентное кредитование», — отметил директор департамента аудита Счетной палаты Алексей Лаптев. Также были выявлены случаи неэффективного использования техники, купленной на бюджетные средства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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