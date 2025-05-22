Инфляция в России падает ниже 10%: что это значит для экономики?

Годовая инфляция в России снизилась до уровня ниже 10%. В период с 13 по 19 мая рост потребительских цен ускорился до 0,07% по сравнению с 0,06% в предыдущий недельный период, согласно данным Росстата.

К 19 мая годовая инфляция уменьшилась до 9,9%, тогда как неделей ранее она составляла 10,09%. С начала года потребительские цены выросли на 3,27%, а с начала мая — на 0,15%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,1%, в то время как цены на дизельное топливо почти не изменились.

В конце апреля Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, смягчив риторику, убрав упоминание о возможности повышения ставки. Было отмечено, что текущее инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким.

ЦБ по-прежнему видит, что рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Регулятор подчеркнул, что будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, необходимые для возвращения инфляции к цели в 4% к 2026 году. Решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.