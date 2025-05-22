«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи

Неконтролируемая добыча криптовалюты в Иркутской области привела к серьезным последствиям, повлияв негативным образом на различные сферы деятельности региона. О последствиях майнинга рассказал губернатор Игорь Кобзев во время открытого разговора с предпринимателями.

«Разный он (майнинг – прим. ред.) сегодня – серый, белый, черный, красный, мне уже все равно, какой. Он все равно доходную часть в экономику не вносит. <…> Для нас майнинг сегодня, как зло, потому что не дает развиваться жилищному сектору, социальным и инвестиционным проектам», – отметил Игорь Кобзев.

В настоящее время после запрета майнинга решается вопрос, как получить обратно освобожденные добытчиками криптовалюты мощности, поскольку пока действующее законодательство это сделать не позволяет. Проблема прорабатывается на федеральном уровне. По подсчетам властей, организации-майнеры Иркутской области используют 1 гигаватт электрической энергии.

До 2031 года планируется освободить Приангарье от майнинга и нарастить энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что в результате запрета майнинга на юге Иркутской области с 1 января 2025 года было высвобождено 320 МВт.