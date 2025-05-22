Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек

Иркутская область по совместному с Бурятией федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал» к 2036 году планирует принимать до 5 млн туристов ежегодно. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев во время открытого разговора с предпринимателями.

«Мы вошли в серьезный проект «Пять морей и озеро Байкал». Мы не просто строим инфраструктуру для круглогодичного курорта, а должны официально <…> к 2036 году перевезти 5 млн туристов вместе с Бурятией», – отметил глава региона.

Достичь такой амбициозной цели нельзя, по словам Игоря Кобзева, без современного аэропорта, строительство которого необходимо Приангарью. Действующий авиаузел в Иркутске не способен справиться с таким турпотоком, существующая взлетно-посадочная полоса не может выдержать большого количества самолетов.

Сейчас в год через аэропорт Иркутска перевозят порядка 2 млн человек (ред. – туристов, общий пассажиропоток аэропорта Иркутск составляет 4 млн человек). С учетом целевых показателей федерального проекта это значение вырастет до примерно 7-8 млн человек, потому в настоящее время идет активная работа над созданием новой воздушной гавани.

Напомним, в 2023 году Иркутская область приняла около 1,8 млн гостей, а Бурятия — 800 тысяч. В 2024 году турпоток в Иркутской области составил 2 млн человек, в Бурятии — 600 тысяч. Таким образом, речь идет о двукратном увеличении текущего турпотока.