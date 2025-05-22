Энергетики проверяют теплосети Иркутска перед новым отопительным сезоном

Проверить состояние трубопроводов, чтобы избежать аварий зимой, энергетикам Байкальской энергетической компании помогают гидравлические испытания. Первыми их проведут в Ново-Ленино и части Октябрьского округа. На это время в домах отключат горячую воду.

Такие испытания проводят по всей России – это эффективный способ найти слабые места в теплосетях. Энергетики начинают готовиться к отопительному сезону, как только заканчивается предыдущий, – с мая. Все обнаруженные за 10–12 дней дефекты устраняют летом. В прошлом году в Иркутске отремонтировали 235 повреждений, каждое из которых могло привести к отключению тепла зимой.

Большая часть теплосетей Иркутска сильно изношена. Несмотря на это, энергетики поддерживают их работу, сейчас средний возраст труб достигает почти 38 лет – это в полтора раза больше нормы. Благодаря бережному отношению энергетиков БЭК, в строю остаются даже трубы, проложенные 68 лет назад.

Этим летом в городе планируют заменить около 1,7 км теплотрасс – всего 0,3% от общей длины. Для стабильной работы сетей ежегодно нужно менять 4–5%, но в текущем тарифе средства на это не заложены.

Как узнать об отключениях?

Если ваш дом обслуживает «Байкальская энергетическая компания», информацию можно найти на сайте «Иркутскэнергосбыта». Достаточно ввести адрес в поисковую строку. Если ваш дом не отмечен на карте, но горячей воды нет, возможно, работы ведет управляющая компания или обслуживанием дома занимается другая теплосетевая компания. В таком случае стоит уточнить информацию в УК или ТСЖ.

Ответы на самые распространенные вопросы об отключениях горячей воды можно узнать на сайте.