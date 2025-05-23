Андрей Давыдов, ЭН+ УГОЛЬ: «Мы видим перспективу в новых рынках и новой генерации»

У угля есть будущее, так считает заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов. О потенциале отрасли, новой стратегии развития угольного дивизиона Эн+, перспективных рынках и том, что такое угледобыча в XXI веке, он рассказал Газете Дело накануне 80-летия компании «Востсибуголь», наследником традиций которой сегодня является ЭН+ УГОЛЬ.

«Потребление угля будет падать на западе и расти на востоке»

Андрей Владимирович, прогнозы относительно будущего угольной отрасли даются самые противоречивые. По одним, к 2050 году доля угля в энергобалансе России должна снизиться с текущих 13% до 8%. В рамках новой энергетической стратегии РФ рассматривается более оптимистичный вариант: согласно ему, доля угля вырастет до 15%. Как видит перспективу угольный дивизион Эн+?

– Сценарии действительно сильно варьируются – сегодня никто точно не скажет, как будет на самом деле. «Зеленую» повестку никто не отменял – ни в мире, ни в России. Но и полный отказ от угля в ближайшей перспективе не предвидится. Его доля мировой энергетике достаточно высока – 30-35%, и эта тенденция будет сохраняться еще долго.

Российские запасы угля – 272 млрд тонн, в год страна добывает примерно 440 млн тонн. То есть угля нам хватит более, чем на 500 лет. При этом, по разным оценкам, запасов газа в России при текущем потреблении – примерно на 100 лет, запасов нефти примерно на 65 лет. Поэтому, даже при развитии возобновляемых источников электроэнергии, уголь, я уверен, найдет свое применение как в энергетике, так и в углехимии, в металлургии.

Эн+ склоняется к тому, что в России доля угля в производстве электроэнергии будет стремиться к неким средним значениям. Не 8% и не 15%, а скорее 10-11%. Такого же мнения придерживаются и многие ведущие аналитики рынка энергоносителей.

Другое дело, что потребление угля от региона к региону неравномерно. Мы понимаем, что угольная составляющая будет падать на западе и расти на востоке страны. Потому что именно на востоке сосредоточены большие залежи, уровень газификации регионов при этом невысок, а дальнейшее экономическое развитие предполагает промышленный рост.

«Потенциал спроса есть как внутри страны, так и за ее пределами»

Исходя из этих данных, какие планы строит ЭН+ УГОЛЬ на долгосрочный период?

– Мы предполагаем рост объемов собственной добычи угля.

Перспективы ЭН+ УГОЛЬ видит, с одной стороны, в дальнейшем увеличении объемов поставок на наши ТЭЦ – и существующие, и те, что будут строиться. Например, у Байкальской энергетической компании (БЭК) объем потребления угля ежегодно увеличивается примерно на 1 млн тонн. При этом минувшая зима было аномально теплой, так что, если в 2025 году температуры вернутся к климатической норме, спрос со стороны БЭК на уголь будет еще выше. До конца 2028 года на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском появятся три новых энергоблока общей мощностью 690 МВт, для которых потребуется дополнительно 2 млн тонн угля ежегодно.

Фото из архива ЭН+ УГОЛЬ

С другой стороны, мы видим возможности и в выходе на новые рынки. Как в России – есть потенциал дополнительного спроса со стороны внутренних потребителей, так и за рубежом, прежде всего в Азии.

Например, в Китае?

– В том числе. Китай располагает запасами примерно 140 млрд тонн, добывая в год 4,5 млрд. По мере отработки запасов, он вынужден будет часть своей добычи замещать импортным углем. И мы планируем занять свою нишу в поставках угля в КНР.

Определенное окно возможностей для нас открывается в связи с сокращением угольного экспорта предприятиями Кузбасса – сложившаяся на рынке цена с учетом доставки сейчас ниже порога их рентабельности. Наши разрезы находятся ближе к конечному потребителю, поэтому цена для них остается приемлемой. Это возможность увеличить отгрузку в ближайшие годы с существующих 1,3 млн тонн до 2,5 млн, мы постараемся ее не упустить.

То есть планы ЭН+ УГОЛЬ войти в топ-3 угледобывающих компаний России остаются актуальными?

– На сегодня угольный дивизион Эн+ находится на шестом месте среди крупнейших угледобывающих компаний. На первом – СУЭК с объёмом производства более 110 млн тонн. На втором – Кузбассразрезуголь - более 41 млн т. На третьем месте Эльгауголь – 28 млн тонн.

Чтобы приблизиться к тройке лидеров, нам нужно нарастить добычу более чем в полтора раза. Мы будем этого добиваться как за счет развития ЭН+ УГОЛЬ, доводя объемы добычи с сегодняшних 17 млн тонн до 23, так и за счет совместного с China Energy проекта освоения Зашуланского каменноугольного месторождения. Оно к 2028 году выйдет на проектный объем производства 5 млн тонн.

Фото из архива ЭН+ УГОЛЬ

Не помешает реализации этих планов отмена преференций для угольщиков в железнодорожных перевозках?

– Я надеюсь, что будет принято решение возобновить подписание соглашений между регионами, РЖД и Минэнерго, регулирующих справедливое распределение экспортных квот по отгрузке угля между производителями. Исходя из своей практики, я считаю, что это один из самых оптимальных методов. Сегодня он работает только в Кузбассе. Но то же самое необходимо делать и в регионах нашего присутствия.

«Переработка угля интересна экономически и экологически»

«Зелёная» повестка требует от компаний сокращать углеродный след. Может ли уголь стать экологически нейтральным топливом?

– Свести углеродный след нашей отрасли к нулю сложно: уголь – это и есть углерод. Но вот побороться за снижение воздействия на окружающую среду мы можем.

Есть технологии чистого сжигания на ТЭЦ – на сверхкритических параметрах пара. Они повышают КПД теплоэлектростанций и снижают объем выбросов. И повсеместно применяются в Китае и в других странах, которые строят новые объекты генерации.

Огромное внимание уделяется улавливанию и утилизации вредных веществ. Мы в свою очередь переходим на разработку месторождений с низким содержанием серы – это основной показатель, воздействующий на атмосферу при сжигании.

Добывающие подразделения ЭН+ УГОЛЬ в обязательном порядке проводят рекультивацию земель. В общей сложности, мы ежегодно возвращаем около 130 га земли, пригодной для дальнейшего использования. За последние 20 лет мы восстановили примерно 3,5 тыс. гектар.

Фото из архива ЭН+ УГОЛЬ

Ну и разумеется, Эн+ проводит регулярный мониторинг состояния воды, воздуха, почвы, восполняет биоразнообразие: за последние пять лет мы выпустили в водоемы Сибири более 82 тысяч мальков ценных видов рыб.

Также один из неочевидных методов – глубокая переработка угля. Перевозить производные с высокой добавочной стоимостью выгоднее, чем сырье – и с экономической, и с экологической точек зрения.

Кстати, о переработке. В Черемхово когда-то работал углехимический завод. Насколько углехимия перспективна сейчас?

– Методами углехимии можно получить примерно 130 видов продукции первого передела, которые используются для производства более чем 5 тыс. конечных продуктов. В том числе – углепластиков, углеродных волокон, графеновых нанотрубок, которые все шире применяются в космической, военной, медицинской отраслях, электронике...

Но при существующих технологиях углехимия может быть экономически эффективной только в условиях еще более высоких цен на нефть и газ – из-за высокой себестоимости продукции углехимии и необходимости значительных инвестиций.

Думаю, ситуация будет меняться по мере развития технологий. Ну, или по мере истощения запасов нефти и природного газа.

А вы рассматриваете это направление для себя?

– Располагая запасами в 1,4 млрд тонн, мы не можем оставаться в стороне от мировых трендов. Наша стратегия предполагает погружение в тему переработки, получения высокомаржинальных продуктов на основе угля.

Для понимания: тонна нашего угля для ТЭЦ стоит в среднем в сто раз дешевле чем тонна сорбента на его основе.

Подчеркну, что углехимия успешно развивается там, где государство активно поддерживает процесс – за счет налоговых льгот, прямого финансирования. Это мы видим в Китае, в Индии, в ЮАР – они добились серьезных успехов в области получения жидкого топлива из угля. Серьезные научные исследования проводятся в США.

В России – на Кузбассе, в Иркутской области, в Москве – тоже есть научные институты, которые этим занимаются. Мы со своей стороны с оптимизмом смотрим в будущее и готовы будем их наработки применять у себя.

«У нас два пути – вахта и роботизация»

Кадровый голод все еще остается общей болью для бизнеса. Ощущаете ли вы нехватку рабочих рук? Как решаете вопрос?

– Дефицит кадров в отрасли сохраняется. Конечно, мы работаем с учебными заведениями, участвуем в программе «Профессионалитет», развиваем практику наставничества – рабочие со стажем помогают молодым адаптироваться и интегрироваться в профессиональную среду. Обучаем сотрудников сами, создаем возможности для их роста и развития внутри компании – через различные развивающие программы, школы специалистов, учебные центры на базе предприятий.

Недавно приобрели первый в России тренажёр-симулятор шагающего экскаватора ЭШ-20/90. Операторов для такой техники не готовят ни в одном вузе, ни в одном колледже, поэтому приходится решать проблему собственными силами. Пока такой тренажер один – на учебной базе «Черемховугля», в дальнейшем такие же появятся и в других предприятиях угольного дивизиона.

Однако никакие обучающие программы не помогут закрыть дефицит населения в территориях, где работают наши предприятия. Чем дальше от Иркутска, тем острее проблема комплектации штата: жителей меньше, людей физически не хватает.

У нас, глобально, два пути: использовать вахтовый метод (в Забайкалье мы так и планируем: найти 1700 квалифицированных рабочих и инженеров там просто негде) и шире применять роботизацию, беспилотные технологии. К примеру, у наших китайских партнеров 30% объемов работ производится за счет беспилотников.

Фото из архива ЭН+ УГОЛЬ

– Цифровизация производственных процессов у нас ведется уже более 10 лет. Основные изменения произошли за счет развития технологий и оборудования для открытой добычи, автоматизации и цифровизации, а также в области безопасности. Сюда можно отнести автоматизированные системы контроля за расходом топлива, за перемещением техники, системы диспетчеризации горнотранспортного оборудования и многое другое.

На ближайшие годы мы наметили несколько стратегических направлений в «цифре». В их числе, например, создание 3D-моделей месторождений, которые позволяют определить, где находится лучший по тем или иным параметрам пласт угля, как его наиболее эффективно отработать с привязкой к внешней среде (скажем, если рядом находится река, скалы, болото). Внедрение систем точного позиционирования в буровзрывных работах, что позволяет установить буровой станок на местности с точностью до нескольких сантиметров.

Будем работать над развитием систем предиктивной аналитики: программный анализ данных с датчиков и мониторинг состояния оборудования помогают предугадывать возможные сбои и предотвращать аварии.

Продолжим развивать беспилотные технологий, например, для проведения маркшейдерского замера – определение объемов вскрыши, перемещения пустых пород, добычи угля и перемещения на склад.

Фото из архива ЭН+ УГОЛЬ

И конечно, в перечень стратегических задач входит создание «Цифрового разреза» за счет интеграции всех работающих в компании информационных систем и сквозной передачи данных в единый операционный центр. А также внедрение «Цифрового наряда», который станет частью общей системы безопасности. Программа отправляет на планшет или мобильник каждому сотруднику задание на день, участок работы, маршрут. При этом она контролирует, прошел ли работник инструктаж, предрейсовый осмотр, получил ли СИЗ, нет ли опасных факторов в зоне его ответственности – в ином случае наряд не выдаст.

Существуют ли ограничения для работы данных технологий на всех предприятиях дивизиона?

– Главное условие для работы современных систем – это устойчивый Интернет и широкое покрытие связью. Покрытие участков пока еще неравномерное. Там, где его недостаточно, занимаемся созданием сетей. Там, где сеть развита, мы уже видим потенциал новых технологий.

На Касьяновской обогатительной фабрике, например, сейчас внедряем элементы машинного зрения: если рабочий попадет в опасную зону, скажем, там, где работают механизмы, – электроника его «заметит» и заблокирует потенциально опасные агрегаты.

Мы планируем охватить системой «Цифровой разрез» все предприятия дивизиона, чтобы с помощью систем диспетчеризации не только видеть процессы в режиме реального времени, но и управлять ими.

В перспективе это должно стать сквозной системой планирования, которая позволит понимать, как сегодняшний результат производственно-хозяйственной деятельности повлияет, например, на достижение целей к концу месяца, и дальше – через год-два.

«Шахтер XXI века – не тот, что 80 лет назад»

В этом году компании «ВостСибУголь» исполняется 80 лет. С какими результатами угольный дивизион Эн+ подходит к этой дате?

– Я считаю одним из главных результатов является утверждение руководством компании Стратегии развития угольного дивизиона Эн+ до 2042 года.

Она состоит из пяти ключевых направлений:

Первое – это промышленная безопасность, охрана труда и экология. Это наш ключевой принцип.

Второе направление касается развития людей. Шахтер XXI века – совсем не тот рабочий, что приходил на комбинат 80 лет назад. Сегодня другие требования к образованию, квалификации. Все больше сложной техники, цифровых процессов, ИИ – нужно в этом разбираться, сопровождать, управлять.

Третье направление - операционная стабильность. Мы как бизнес должны понимать: нельзя подвести нашего потребителя ни в объемах, ни в качестве, поэтому наше производство должно работать, как часы – безаварийно, стабильно, в нужных параметрах.

Четвертое – максимизация EBITDA и обеспечение наших ключевых клиентов, в первую очередь БЭК, углем необходимого качества и в требуемых объемах.

Наконец, пятое стратегическое направление охватывает переход на новые месторождения с более лучшими качественными характеристиками, развитие поставок на внутренний рынок и экспорт.

Подобного документа ранее в компании не существовало, и то, что он был разработан и принят, – большой шаг.

Сами юбилейные торжества состоятся 24 мая. Мы приглашаем наших ветеранов, представителей трудовых династий, бывших руководителей предприятий компании и других почетных гостей. 80 лет – это большая история. Но я уверен, что компания продолжит и дальше писать свою прекрасную летопись.

Екатерина Дементьева

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Более 1 триллиона тонн – общемировые доказанные запасы угля сегодня.

От 27 до 35% составляет, по разным оценкам, доля угля в мировом энергопотреблении.

Европа уменьшает долю потребления угля в электрогенерации, Азия – наращивает.

58% в энергобалансе занимает уголь в Китае, около 14% – в России.

Топ-5 самых «богатых» углем стран:

1. США

2. Россия

3. Австралия

4. Китай

5. Индия

Фото из архива ЭН+ УГОЛЬ

Ключевые активы компании

Иркутская область:

• «Разрез Тулунуголь»

Флагманское предприятие дивизиона; ведет разработку Азейского и Мугунского участков. На последнем планируется развивать добычу низкосернистых углей под модернизацию ТЭЦ-11 в рамках программы «Чистый воздух». Объемы добычи - более 8 млн тонн угля.

• «Разрез Черемховуголь»

Экспортно-ориентированное предприятие. Общий объем добычи – около 5 млн тонн угля. Больший объем добытого угля перерабатывается на Касьяновской обогатительной фабрике для обеспечения необходимых качественных характеристик. Одним из ключевых проектов является освоение Мотовского участка Вознесенского месторождения.

• «Жеронский разрез»

Предприятие разрабатывает Жеронское каменноугольное месторождение, производит около 1 млн тонн угля для нужд Усть-Илимской ТЭЦ.

Красноярский край:

• «Ирбейский разрез»

Одно из самых эффективных предприятий компаний. Ежегодно добывает около 3 млн тонн бурого угля хорошего качества. Основное направление: отгрузки на ТЭЦ (БЭК).

Республика Тува:

• Тувинская Горнорудная Компания (ТГРК)

Единственный поставщик угля в республике для нужд ЖКХ и населения, ведет добычу высококалорийного угля на Каа-Хемском и Чаданском месторождениях. Объем добычи около одного млн тонн в год.

Забайкальский край:

• «Разрезуголь»

Совместное предприятие Эн+ и китайской China Energy, ведущее освоение Зашуланского месторождения. Балансовые запасы – более 600 млн тонн высококачественного низкосернистого угля. Планируемый объем инвестиций со стороны Эн+ – 50 млрд рублей. Выход на проектную мощность – 5 млн тонн угля в год – планируется к 2028 году.

ЭН+ УГОЛЬ в цифрах