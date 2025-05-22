Новости

Превышения вредных веществ в воздухе зафиксировано в Иркутске

В Ангарске обнаружено превышение концентрации формальдегида. Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Ведомство опубликовало данные мониторинга качества воздуха в городах Иркутской области, участвующих в проекте «Чистый воздух». Наибольшее количество исследований проведено в Иркутске (1280 проб), где зафиксированы превышения ПДК по бенз(а)пирену, взвешенным веществам и другим загрязнителям.

В Ангарске обнаружено превышение по формальдегиду.

Тогда как в пяти других городах – Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске, Черемхово и Шелехове – нарушения нормативов не выявлено. Мониторинг проводится на стационарных постах с контролем от 4 до 19 вредных веществ в каждом городе. Полученные данные помогут разработать меры по снижению вредного воздействия на здоровье жителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес