Иркутяне отвергают идею налога для безработных

Чаще всего против выступает молодежь. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Подавляющее большинство жителей Иркутска (64%) выступили против предложения о введении налога для неработающих граждан. Инициатива профессора Александра Сахарова предполагала обязательные платежи от рантье, детей состоятельных родителей и домохозяек, но нашла поддержку лишь у 17% респондентов.

Критики идеи указывают на двойное налогообложение семейных бюджетов и несправедливость по отношению к домохозяйкам, выполняющим важную социальную роль. Наибольшее неприятие предложение вызвало у молодежи до 35 лет (69% против). Каждый пятый участник опроса (19%) не смог однозначно оценить эту инициативу.