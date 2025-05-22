Новости

Иркутяне отвергают идею налога для безработных

Чаще всего против выступает молодежь. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Подавляющее большинство жителей Иркутска (64%) выступили против предложения о введении налога для неработающих граждан. Инициатива профессора Александра Сахарова предполагала обязательные платежи от рантье, детей состоятельных родителей и домохозяек, но нашла поддержку лишь у 17% респондентов.

Критики идеи указывают на двойное налогообложение семейных бюджетов и несправедливость по отношению к домохозяйкам, выполняющим важную социальную роль. Наибольшее неприятие предложение вызвало у молодежи до 35 лет (69% против). Каждый пятый участник опроса (19%) не смог однозначно оценить эту инициативу.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес