Аренда домов подешевела в Иркутской области на 3,5%

До 47,7 тыс. рублей за объект. Данные приводит портал «Мир квартир».

Аналитики зафиксировали снижение цен на аренду частных домов в 38 регионах страны. Наибольшее падение стоимости произошло в Камчатском крае (-40%), Сахалинской (-37,9%) и Омской (-30,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге аренда коттеджей подешевела на 10% и 12,6% соответственно.

Аренда домов в Иркутской области за год подешевела на 3,5% – 65 место в России по динамике стоимости. Съем объекта на месяц в регионе обойдется в 47,7 тыс. рублей.

При этом в 42 субъектах РФ наблюдался рост цен, особенно заметный в Брянской области (+68,4%) и Забайкальском крае (+67,5%). В среднем по стране арендные ставки на частные дома снизились незначительно – на 0,7%, составив 59,6 тыс. рублей в месяц.

«Предложение на рынке увеличилось с начала года на 56%, невзирая на приближение летнего сезона, а по сравнению с маем 2024 года – на целых 132%. Спрос же не такой высокий, как прошлой весной – видимо, тому виной холодная погода. А также завышенные ожидания собственников домов, многие из которых специально сняли свои объекты с продажи, чтобы сдавать в аренду, и выставили слишком высокие ценники. Арендатор очевидно к таким условиям не готов», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».