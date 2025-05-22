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Запретить бытовой майнинг предложили в Общественной палате

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Россетям сложно его контролировать. Заявление члена Общественной палаты РФ Евгения Машарова передает ТАСС.

Он выступил с инициативой о запрете бытового майнинга, ссылаясь на угрозы энергобезопасности страны.

«Считаю, что необходимо запретить бытовой майнинг, так как Россетям его сложно контролировать, разрешенные квоты превышаются в десятки и сотни раз, следовательно, создается колоссальная нагрузка на энергосистему», – отметил Машаров.

По его словам, частные майнеры используют несертифицированное оборудование и систематически превышают установленный лимит энергопотребления в 6 тыс. кВт·ч в месяц, что приводит к потерям бюджета из-за неуплаты налогов.

Машаров отметил, что нелегальный майнинг создает проблемы легальным операторам, провоцирует рост тарифов на электроэнергию и ведет к массовым отключениям неплательщиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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