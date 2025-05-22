Центр искусственного интеллекта открылся в Иркутске

В Иркутском национальном техническом университете открылся Байкальский центр искусственного интеллекта. Новая площадка появилась в рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве Сбербанка, правительства региона и ИРНИТУ.

В торжественной церемонии участвовали председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев, заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Байкальский центр ИИ сосредоточится на цифровом решении экологических, социальных и других задач региона. Запланировано тесное взаимодействие с научными институтами, популяризация искусственного интеллекта (AI) и цифровых технологий.

На площадке планируют проводить исследования в областях защиты окружающей среды и гуманитарных технологий, особое внимание уделяя проекту очистки озера Байкал от пластиковых отходов.

«Открытие Байкальского центра искусственного интеллекта позволит значительно расширить применение инновационных технологий на территории Иркутской области. Сбер активно помогает AI-трансформации региона, способствует экономическому росту Приангарья, делится с экспертизой с местными органами власти. Мы совершенствуем наши AI-сервисы, такие как GigaChat и Kandinsky, которые сегодня помогают как людям, так и бизнесу решать большинство задач, освобождая от рутины и повышая уровень качества жизни и услуг», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Центр призван стать точкой притяжения научных талантов, местом формирования прорывных идей и инноваций, ориентированных на развитие информационных технологий и формирование новой технологической реальности. Байкальский центр ИИ будет заниматься исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта и анализа больших данных. Уверен, что он сыграет важную роль в развитии региона и будет способствовать достижению стратегических целей Российской Федерации в области науки и высоких технологий», – Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области.

«Этот масштабный проект позволит изменить экосистему университета и поднять на новый уровень отраслевые проекты региона, повысить производительность процессов и вывести на их качественно высокий результат. Команда Центра сможет решать не только образовательные задачи, но и повышать научно-исследовательский потенциал. Наш центр ИИ станет местом подготовки специалистов по искусственному интеллекту для региона, дефицит которых сегодня особенно высок», – Михаил Корняков, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета.