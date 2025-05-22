Банк Уралсиб стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ»

21 мая в Новосибирском Государственном Университете Экономики и Управления прошла церемония награждения победителей IV конкурса личных достижений студентов «Золотой фонд НГУЭУ», партнером конкурса выступил Банк Уралсиб.

Конкурс проводится с 2019 года, в этом году его победителями стали 80 талантливых студентов вуза. Победителями конкурса становятся студенты старших курсов НГУЭУ с высокими результатами в учебе, имеющие достижения в научной, профессиональной и общественной деятельности. Конкурс призван оказывать содействие в трудоустройстве талантливым студентам и выпускникам, повышать имидж университета как центра подготовки высококвалифицированных кадров.

С приветствием к участникам мероприятия обратилась исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. В своем выступлении она отметила, что банк несколько лет сотрудничает с университетом и активно привлекает студентов и молодых специалистов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством в банке.

С 2022 года в Банке Уралсиб работает онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» , которая объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. C площадкой взаимодействуют 144 образовательных организации. За 2024 год очную практику в банке прошли 574 человека, ещё 296 студентов прошли практику онлайн. 65 студентов сразу же после окончания практики получили предложения о работе в Уралсибе и перешли на постоянные штатные позиции. Стажировку в банке прошли 69 студентов, из них 34 человека также перешли на постоянные позиции в штат Уралсиба.