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Министра имущественных отношений Иркутской области обвинили в превышении полномочий

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Фигурантом дела стала министр имущественных отношений региона, сообщает пресс-служба СУ СКР по Приангарью.

По версии следствия, в декабре 2023 года министерство имущественных отношений Иркутской области заключило государственные контракты на приобретение в собственность региона 21 квартиры в поселке Залари. В феврале 2024 года по результатам работы приемочной комиссии составлены заключения о соответствии недвижимости условиям государственного контракта, которые были переданы для подписания министру.

«Должностное лицо, будучи осведомленным о несоответствии данных жилых помещений требованиям благоустроенности, подписала представленные документы. В последующем эти жилые помещения были переданы для специализированного найма», – говорится сообщении.

Как отмечает СК, умышленными действиями фигуранта нарушены права и законные интересы граждан и организаций, а также причинен значительный имущественный ущерб Иркутской области.

Проводится расследование дела. Сегодня министру предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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