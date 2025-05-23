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Аспирант из Иркутской области получил стипендию президента России

Аспирант из Иркутской области Владислав Баденко получил стипендию президента Российской Федерации. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Владислав – аспирант Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, инженер отдела теплосиловых систем лаборатории термодинамики. Его сфера деятельности – развитие ресурсосберегающей энергетики, а это очень актуально для труднодоступных районов, где отсутствует централизованное энергоснабжение. Владислав получит стипендию 75 тысяч рублей», – отметил глава региона.

Всего на конкурс поступило 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Разработки Владислава Баденко вошли в число 500 лучших.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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