Аспирант из Иркутской области получил стипендию президента России

Аспирант из Иркутской области Владислав Баденко получил стипендию президента Российской Федерации. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Владислав – аспирант Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, инженер отдела теплосиловых систем лаборатории термодинамики. Его сфера деятельности – развитие ресурсосберегающей энергетики, а это очень актуально для труднодоступных районов, где отсутствует централизованное энергоснабжение. Владислав получит стипендию 75 тысяч рублей», – отметил глава региона.

Всего на конкурс поступило 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Разработки Владислава Баденко вошли в число 500 лучших.