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Жителю Ольхонского района придется вернуть предоставленные администрацией участки

В Ольхонском районе администрацию уличили в незаконном предоставлении земельных участков жителю. Нарушение потребовали устранить, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Администрацией Ольхонского района в собственность гражданина незаконно предоставлены земельные участки в границах особо охраняемой природной территории федерального значения – Прибайкальского национального парка – общей площадью более 13 га», – говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд для аннулирования права собственности на земельные участки и снятия их с государственного кадастрового учета. Требования удовлетворили.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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