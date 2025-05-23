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Муниципальное предприятие в Иркутской области задолжало работникам 250 тысяч рублей

В Аларском районе Иркутской области муниципальное предприятие уличили в невыплате заработной плате работникам. Подробности сообщает региональная прокуратура.

«В июне 2023 года перед десятью работниками муниципального унитарного предприятия сформировалась задолженность по оплате труда на сумму более 250 тыс. рублей после их увольнения, поскольку организация-работодатель фактически деятельность не осуществляло», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес учредителя, которое было рассмотрено и удовлетворено. После этого долги были погашены.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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