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G7 грозит усилением санкций против России: потолок цен на нефть может снизиться

G7 пригрозила усилить санкции против России, если прекращение огня не будет достигнуто. В рамках этих мер G7 рассматривает возможность снижения потолка цен на российскую нефть ниже текущих $60 за баррель. Москва считает санкции незаконными, сообщает РБК.

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Страны G7 могут ввести дополнительные санкции против России, если усилия по прекращению боевых действий не увенчаются успехом, сообщает Reuters. Это было обсуждено в коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран G7 в Канаде.

Участники встречи заявили, что в случае продолжения конфликта G7 изучит все возможные варианты, включая «дальнейшее усиление санкций». Одним из предложений было снижение предельной цены на российскую нефть с текущих $60 за баррель.

Кроме того, участники договорились сохранить замороженные российские активы до прекращения военных действий и компенсации ущерба Украине.

Москва считает любые западные ограничения незаконными и требует их отмены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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