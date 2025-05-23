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Госдума рассмотрит внедрение цифрового рубля в бюджетную систему

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетную систему. Документ опубликован в законодательной базе Госдумы, сообщают "Ведомости".

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Законопроект предусматривает возможность открытия и обслуживания счетов цифрового рубля Федерального казначейства и наделяет Банк России полномочиями по предоставлению таких услуг. Также расширяются функции казначейства в части перевода и учета цифровых рублей в бюджетной системе.

Согласно пояснительной записке, с 1 октября 2025 года цифровой рубль будет использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета, а с 1 января 2026 года планируется его полномасштабное использование для всех видов федеральных выплат.

Переводы с цифровых счетов федерального казначейства будут осуществляться через платформу цифрового рубля под управлением Банка России. Документ также предусматривает использование цифрового рубля в бюджетных операциях субъектов РФ, муниципалитетов и государственных внебюджетных фондов.

Переходный период для внедрения цифровой валюты на уровне регионов начнется с 1 июля 2027 года для обеспечения технической готовности всех участников бюджетной системы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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