Бум продаж сапбордов на Wildberries и Ozon: рост в 2,5 раза

Продажи сапбордов на крупнейших маркетплейсах Wildberries и Ozon в январе – апреле 2025 года увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 473,3 млн рублей, согласно данным Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»).

Фото: Ольга Рослякова

За этот период онлайн-пользователи приобрели почти 40,000 досок для занятий сапсерфингом, сообщили аналитики. По данным Infoline, в 2024 году на Wildberries и Ozon пришлось 57% российского рынка интернет-торговли в денежном выражении, сообщает газета "Ведомости".

Динамика продаж сапбордов значительно превышает общий рост продаж спорттоваров. На двух крупнейших онлайн-площадках за четыре месяца 2025 года, по данным Moneyplace, оборот спорттоваров увеличился на 16,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 89,1 млрд рублей.

Несмотря на активный рост, рынок сапбордов уже близок к насыщению, предупреждают эксперты.