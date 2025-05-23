Люди в Иркутской области стали в три раза чаще открывать аккредитивы дистанционно

Если год назад дистанционно аккредитивы открывали всего 17% жителей, то сейчас доля онлайн-сделок составляет 47%. Всего с начала 2025 года жители Иркутской области открыли более 500 аккредитивов. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Аккредитивы пользуются популярностью, поскольку открыть аккредитив легко и безопасно. Об этом говорили участники областной конференции, организованной Прибайкальским союзом риэлторов.

На мероприятие собрались ведущие эксперты недвижимости и смежных областей: специалисты хоумстейдинга, налоговые консультанты в сделках с недвижимостью, авитологи. Генеральным партнером мероприятия выступил Сбербанк.

От экспертов Сбербанка, участники конференции получили рекомендации по проведению расчетов через аккредитивную форму и дополнительные инструменты для закрытия финансовых рисков как покупателя и продавца, так и агента недвижимости.

Теперь клиентам даже не нужно лично приходить в офис банка – все можно сделать в несколько кликов в приложении СберБанк Онлайн. Это существенно упрощает и ускоряет процесс проведения сделок, при этом помогает покупателю и продавцу закрыть финансовые и имущественные риски.

Больший интерес среди аудитории вызвала такая функция аккредитива как трансферация, которая используется при проведении сложных сделок с несколькими участниками. Смысл трансферации заключается в переводе части суммы аккредитива после исполнения условий в пользу третьего участника сделки. Например, перевод может быть сделан в погашение долговых обязательств по залоговому объекту, в оплату риэлторских услуг или оплата строительных и ремонтных работ.

«Как показывает практика, чаще всего наши клиенты используют аккредитивы при покупке/продаже недвижимости – это более 30% от общего количества оформленных аккредитивов. Оформить услугу можно как в офисе банка, так и подать заявку онлайн, воспользовавшись интернет-банком СберБизнес», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Участники конференции отметили информативность докладов, возможность обмена опытом и активный нетворкинг, что способствует развитию профессионального сообщества Прибайкальского региона», – Светлана Солдатова, некоммерческое партнерство «Прибайкальский союз риэлторов».