Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов, аннулировав его аккредитацию по программе обмена. Это решение было принято министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм из-за отказа университета предоставить полную информацию о студентах, вовлеченных в протесты.

В письме университету Ноэм объяснила, что аннулирование аккредитации лишает Гарвард права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные студенты должны перевестись в другие вузы. Она подчеркнула, что это решение стало итогом неспособности Гарварда выполнить требования министерства.

Ноэм заявила, что запросила у Гарварда данные об иностранных студентах и возможных нарушениях, но полученный ответ был неполным. Несмотря на повторные запросы, университет не предоставил необходимую информацию.

Она также сообщила, что если Гарвард хочет вернуть аккредитацию, он должен предоставить всю запрошенную информацию в течение 72 часов. Ноэм подчеркнула, что это должно послужить предупреждением для всех университетов в стране.

Ранее администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, после отказа университета изменить свою политику. Трамп заявил, что Гарвард представляет угрозу для американской демократии и является «антисемитским» и «крайне левым».