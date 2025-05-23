Приток средств на ИИС снизился вдвое в первом квартале

В первом квартале клиенты брокеров внесли на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 36 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем в предыдущем периоде, сообщает ЦБ. Несмотря на это, приток средств на ИИС остается высоким по историческим меркам.

В сегменте доверительного управления наблюдается нетто-отток средств, который составил 5 млрд рублей, аналогично показателю четвертого квартала 2024 года. Приток средств на ИИС сдерживается высокой доходностью альтернативных инвестиций: максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках в первом квартале 2025 года оставалась высокой (20,3% годовых), так как банки ожидают более длительный период жесткой денежно-кредитной политики.

В первые три месяца года высокие нетто-взносы клиентов и положительная переоценка ценных бумаг привели к росту портфелей на ИИС до 637 млрд рублей. Стоимость активов на ИИС третьего типа составила 183 млрд рублей (+67 млрд рублей за квартал). Средний размер брокерских ИИС увеличился с 93 тыс. до 100 тыс. рублей, но значительная часть счетов имеет небольшой остаток (от 0 до 10 тыс. рублей).

Общее число ИИС всех типов выросло на 57 тыс. и впервые превысило 6,1 млн единиц. Инвестиционный счет нового типа набирает популярность: количество ИИС третьего типа составило около 866 тыс. счетов (+198 тыс. за квартал), из которых 91% открыто в рамках новых договоров.

Интерес к ИИС вырос, в том числе из-за возможности перевода дивидендов по акциям на другие счета с начала 2025 года.