Примсоцбанк расширяет возможности для малого и среднего бизнеса: кредитная линия без залога

Примсоцбанк запускает новую опцию в рамках продукта «Бизнес-Универсальный» – возможность получения кредита на сумму до 15 миллионов рублей в форме возобновляемой кредитной линии без предоставления залогового обеспечения. Срок такой кредитной линии составляет не более 18 месяцев, при этом период выплаты каждого транша составляет до 120 дней. Такой срок кредитования отлично подходит для увеличения оборотных средств, участвующих в деятельности, на период «высокого сезона» или расширения объемов деятельности.

А если деятельность компании требует объемов кредитования в большей сумме и на более долгий срок, то кредит «Бизнес-Универсальный» может быть оформлен на сумму до 100 миллионов рублей и срок до 120 месяцев.

Что новая опция значит для бизнеса:

- Более гибкие условия кредитования за счет беззалоговой суммы;

- Возможность оперативно получать необходимые средства для развития;

- Процесс одобрения заявки остается быстрым и прозрачным;

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Ознакомиться с подробной информацией об условиях и подать заявку на оформление кредита «Бизнес-Универсальный» вы можете онлайн, в отделении Банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.