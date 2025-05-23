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Примсоцбанк в Telegram: в числе лучших по вовлеченности аудитории

Telegram-канал Примсоцбанка вошел в ТОП-25 лучших по вовлеченности аудитории в середине 2025 года по версии финансового портала «Бробанк».

По состоянию на май 2025 года Примсоцбанк занимает 22 место по количеству просмотров постов в первые сутки и 25 место среди банков России с максимальным числом подписчиков в Telegram.

Исследование охватило 160 крупнейших кредитных организаций России, включая новостные группы в Telegram. 

Рейтинг составлялся с учетом нескольких критериев: размер аудитории, прирост количества подписчиков в первой половине 2025 года, средняя вовлеченность аудитории в первые сутки после публикации поста, общие просмотры публикаций относительно численности фолловеров, фактическое количество просмотров постов среди подписчиков в первые 24 часа.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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