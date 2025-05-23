Примсоцбанк вошел в десятку лучших банков по условиям годовых вкладов

Вклад «Рациональный» Примсоцбанка занял место в топ-10 банков, предлагающих наиболее привлекательные условия по размещению средств на годичные депозиты с доходностью до 20,5% годовых. Рейтинг был составлен экспертами Банки.ру на основе комплексного анализа предложений крупнейших банков страны.

Согласно статистике сервиса, спрос на годовые депозиты продолжает расти. В апреле 2025 года доля таких запросов достигла 19% от общего числа, что стало максимальным показателем с начала года.

При составлении рейтинга учитывались несколько ключевых критериев. Во-первых, банк должен входить в топ-30 по объему вкладов физических лиц. Во-вторых, минимальная сумма открытия вклада должна варьироваться от 10 000 до 100 000 рублей. Особое внимание уделялось эффективной процентной ставке, возможности пополнения и частичного снятия средств, порядку выплаты процентов, а также условиям досрочного расторжения договора.

Напомним, вклад «Рациональный» открывается на срок 367 дней, минимальная сумма – 10 000 рублей, а ставка составляет 18,7%. Выплачиваться проценты будут ежеквартально, а также по окончании срока вклада. Предусмотрена возможность пролонгации.

Ознакомиться с подробной информацией об условиях вклада «Рациональный» и оформить его вы можете онлайн, а также в отделении Банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.