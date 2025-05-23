Примсоцбанк вошел в ТОП-40 банков с крупнейшим приростом активов за 2024 год

Примсоцбанк попал в ТОП-40 крупнейших банков России по темпам роста активов за 2024 год согласно рейтингу финансового портала «Бробанк». Отметим, всего в рейтинге было проанализировано 208 кредитных организаций.

«Размер компании финансового сегмента определяется по объему активов. Проанализировано изменение объема за все 12 месяцев 2024 года», – отмечают составители рейтинга.

Стабильность и надежность остаются основополагающими принципами работы Примсоцбанка. Банк продолжает укреплять свои позиции на финансовом рынке, предлагая своим клиентам широкий спектр финансовых продуктов, качественное обслуживание, индивидуальный подход.

Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности выбранной стратегии и мотивируют на дальнейшее развитие.

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