Российский министр рассказала, стабилизируются ли цены на продукты: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: министр сельского хозяйства рассказала о вероятности стабилизации цен на продукты, Дума одобрила несколько важных законопроектов, а в Иркутской области на острове Ольхон запустили колесо обозрения. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Вероятность стабилизации цен

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции спросил министра сельского хозяйства Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты. Лут ответила, что цены на овощи сейчас «идут разнонаправлено», то есть на одни виды продуктов питания увеличиваются, а на другие снижаются. Критичной группой эксперт назвала овощи и, в частности, картофель. Однако заверила, что в 2025 году в связи увеличением посадки картофеля по гектарам и по количеству внутренние цены как на него в частности, так и на овощи в целом должны снизиться.

Закон о страховых лимитах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о двукратном увеличении лимита страховых выплат по сберегательным сертификатам на срок свыше трех лет до 2,8 млн рублей. Возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов. Предполагается, что изменения будут способствовать привлечению в банковский сектор долгосрочных ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных проектов, повысят привлекательность сберегательных сертификатов для населения.

Введение в оборот цифрового рубля

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему РФ универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Когда законопроект вступит в силу, кредитные организации обяжут обеспечивать клиентов возможностью получать услуги на платформе цифрового рубля. Торговые предприятия постепенно тоже будут внедрять возможность расчетов цифровыми рублями.

Колесо обозрения на острове

На популярном у туристов острове Ольхон в Иркутской области, несмотря на широкий общественный резонанс, запустили колесо обозрения. Аттракцион установили на возвышенности неподалеку от скалы Шаманки. Из кабинки открывается панорамный вид на Байкал и поселок Хужир, где оно установлено. Соответствующие видеозаписи появились в соцсетях: некоторые посетители уже успели прокатиться на колесе.

Превышение полномочий министром

В Иркутской области министр имущественных отношений стала фигурантом уголовного дела по факту превышения полномочий. По версии следствия, в декабре 2023 года министерство заключило государственные контракты на приобретение в собственность региона 21 квартиры в поселке Залари. В феврале 2024 года приемочная комиссия составила заключения о соответствии недвижимости условиям государственного контракта и передала на подписание министру. По факту объекты не соответствовали требованиям благоустроенности. Сейчас идет расследование.