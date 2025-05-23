Власти изменили правила игры торговли поставщиков с розницей

Новые правила стабилизируют цены и защитят производителей. Об этом пишет газета «Известия».

Госдума окончательно одобрила законопроект, разработанный при участии ФАС, который запрещает торговым сетям налагать штрафы на поставщиков за невыполнение неподтвержденных заказов. Новые правила призваны остановить практику, когда ритейлеры незапланированно увеличивали объемы закупок, а производители вынуждены были компенсировать штрафы за «недопоставку» за счет роста цен.

Закон, который должен вступить в силу до 1 марта 2026 года, запрещает требовать от поставщиков исполнения заказов без предварительного подтверждения возможности поставки.

По данным «Руспродсоюза», только в молочной отрасли штрафы за недопоставку достигали 3-4 млрд рублей. Минсельхоз ожидает, что изменения снизят издержки производителей и стабилизируют потребительские цены.

Эксперты отмечают, что эффективность закона будет зависеть от контроля за его исполнением, поскольку сети могут найти способы обхода новых норм. Некоторые представители ритейла утверждают, что изменения могут снизить гибкость поставок и ударить по небольшим производителям.