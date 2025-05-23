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Три новых энергоблока мощностью 690 МВт появятся в Усолье-Сибирском до 2028 года

В Иркутской области планируют построить новые генерации. Объекты разместят на территории города Усолья-Сибирского. Об этом в интервью SIA.RU рассказал заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов.

«До конца 2028 года на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском появятся три новых энергоблока общей мощностью 690 МВт», – пояснил спикер.

Он также добавил, что для обеспечения функционирования объектов понадобится дополнительно 2 млн тонн угля ежегодно, в связи с чем производитель прогнозирует рост объемов собственной добычи.

Также на рост добычи угля повлияет выход на зарубежные рынки – в первую очередь, планируется сотрудничать со странами Азии.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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