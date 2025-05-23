Только 16% жителей Иркутской области полностью довольны своей работой

Средняя оценка удовлетворенности работой составила 5,1 балла из 10. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Лишь каждый шестой житель Приангарья оценивает свою работу на максимальные 10 баллов. Средний уровень удовлетворенности работой в регионе составил 5,1 балла из 10, что немного ниже общероссийского показателя в 5,3 балла.

Наибольшее недовольство выражают работники старше 55 лет, поставившие своей работе в среднем 4,5 балла.

Среди профессиональных групп самыми довольными оказались HR-специалисты (6 баллов), а наименее удовлетворенными – работники сферы закупок и безопасности (4,7 балла). Главными факторами удовлетворённости стали зарплата (30%), условия труда (27%) и коллектив (18%), тогда как ценности компании и ее репутация оказались наименее значимыми для сотрудников (по 5%).