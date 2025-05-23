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Разрыв резервуара с угольной пылью произошел на ТЭЦ в Ангарске: пострадал рабочий

В Ангарске на ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. Один человек получил травмы. Подробности о происшествии сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

<p>Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

«В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина. Она с ожогами доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», ведется расследование, его контролирует региональная прокуратура.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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