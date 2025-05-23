Иркутское предприятие планирует решать проблему дефицита кадров с помощью роботов

Кадровый голод по-прежнему остается проблемой российского бизнеса. Чтобы ее решать, применяются, в том числе, нестандартные варианты. Например, одно из предприятий Иркутска намерено для борьбы с дефицитом специалистов привлекать к некоторым видам работ роботов, рассказал в интервью SIA.RU заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов.

«У нас, глобально, два пути: использовать вахтовый метод (в Забайкалье мы так и планируем: найти 1700 квалифицированных рабочих и инженеров там просто негде) и шире применять роботизацию, беспилотные технологии. К примеру, у наших китайских партнеров 30% объемов работ производится за счет беспилотников», – пояснил спикер.

Также, чтобы справиться с нехваткой кадров, организация работает с учебными заведениями, участвует в программе «Профессионалитет», развивает практику наставничества и самостоятельно проводит обучение сотрудников с помощью учебных центров, функционирующих на базе предприятий.