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Иркутское предприятие планирует решать проблему дефицита кадров с помощью роботов

Кадровый голод по-прежнему остается проблемой российского бизнеса. Чтобы ее решать, применяются, в том числе, нестандартные варианты. Например, одно из предприятий Иркутска намерено для борьбы с дефицитом специалистов привлекать к некоторым видам работ роботов, рассказал в интервью SIA.RU заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов.

«У нас, глобально, два пути: использовать вахтовый метод (в Забайкалье мы так и планируем: найти 1700 квалифицированных рабочих и инженеров там просто негде) и шире применять роботизацию, беспилотные технологии. К примеру, у наших китайских партнеров 30% объемов работ производится за счет беспилотников», – пояснил спикер.

Также, чтобы справиться с нехваткой кадров, организация работает с учебными заведениями, участвует в программе «Профессионалитет», развивает практику наставничества и самостоятельно проводит обучение сотрудников с помощью учебных центров, функционирующих на базе предприятий.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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