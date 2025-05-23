Многоквартирный дом загорелся в Ангарске из-за банки: сработал эффект линзы

Необычный пожар случился в городе Ангарске. Многоквартирный дом загорелся из-за обычной стеклянной банки. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент зафиксировали в микрорайоне 6А. Пламя возникло на третьем этаже одного из пятиэтажных домов – о нем в МЧС сообщили очевидцы.

«Предположительно, причиной возгорания деревянного пола на балконе стала стеклянная банка, наполненная водой. Сработал эффект линзы: солнечные лучи, сфокусировавшись, нагрели поверхность до воспламенения», – пояснили в ведомстве.

Пламя на двух «квадратах» ликвидировали 12 огнеборцев и три единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет.