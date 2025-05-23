Альфа-Банк и билайн запустили совместный технологичный сервис для борьбы с кибермошенничеством

Альфа-Банк и билайн объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обоих компаний смогут еще быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать безопасность.

Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.

Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передается в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь.

Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-Банк, чтобы защитить от мошенничества. Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-Банка и билайна.

«Телефонное мошенничество безусловно большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того, чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с билайн — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке», — рассказал Евгений Винокуров, руководитель дирекции Альфа-Банка по предотвращению кибермошенничества.

«Когда речь идет о мошенничестве, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь. Это не просто сервис, а щит, который мы выстроили вместе с Альфа-Банком, чтобы клиенты чувствовали: их безопасность — наша общая ответственность. Сервис не только экономит время, а действует на опережение — мгновенно передает тревожные сигналы в банк, минимизируя риски. Теперь защита от мошенничества становится еще более оперативной и удобной. Это новый стандарт заботы о клиентах, где технологии и партнерства работают ради их спокойствия», — поделился Пётр Алферов, директор по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом».