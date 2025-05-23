Альфа-Банк провел Альфа-Саммит — масштабный форум о будущем экономики, рынков и капитала

20 мая в Москве состоялся Альфа-Саммит. Он был посвящен стратегическим вопросам экономики, финансовых рынков и предпринимательства. Форум стал площадкой для диалога между государственными структурами, бизнесом и экспертным сообществом. На форуме выступило более 50 спикеров, а количество участников составило более 1500 человек.

Открыли мероприятие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Центральной темой открытого диалога стала роль бизнеса в формировании денежно-кредитной политики и влияние ключевой ставки на инвестиционный климат в стране.

Эльвира Набиуллина также рассказала Владимиру Верхошинскому и гостям Альфа-Саммита о возможностях искусственного интеллекта, важности конкуренции для развития инноваций, о потенциале цифрового рубля для бизнеса, о возможном повышении привлекательности ЦФА в отношении налогообложения. Она особенно подчеркнула важность макроэкономической стабильности.

«Макроэкономическая стабильность держится на трех китах. Это таргетирование инфляции с плавающим курсом, это бюджетное правило и низкий долг», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Была и серия личных вопросов. Например, Эльвира Набиуллина рассказала о том, что помогает ей оставаться в ресурсе.

После открытого диалога состоялось несколько ярких сессий с руководителями крупнейших компаний и представителями Банка России, Минфина, Совета Федерации, Московской биржи, РСПП, Госдумы. Среди них Владимир Чистюхин, Александр Шохин, Сергей Швецов и Алексей Моисеев, Иван Чебесков, Алексей Яковлев, Филипп Габуния, Анатолий Аксаков, Виктор Жидков, Владимир Крекотень, Екатерина Лозгачева, Николай Журавлев и Михаил Карисалов.

Владимир Верхошинский рассказал о том, что российский банковский сектор – один из наиболее технологически развитых в мире. Это локомотив экономики страны.

«Мы в Альфа-Банке понимаем, как важно вести конструктивный диалог между бизнесом и государством. Я рад, что мы организовали такую масштабную коммуникационную площадку. На Альфа-Саммите собрались руководители крупнейших российских компаний — те, кто формирует экономический ландшафт страны, кто определяет вектор развития бизнеса и инвестиционные приоритеты. Сегодня выступило более 50 спикеров — лидеров рынка, представителей правительства, Госдумы, Банка России, Мосбиржи, руководителей корпораций и финансовых институтов. Каждый из них поделился видением будущего экономики и предложил конкретные решения для развития бизнеса. Уверен, что сегодняшние дискуссии станут источником новых идей, деловых контактов и совместных проектов», — отметил Владимир Верхошинский.