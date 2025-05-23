Дополнительный офис Московского филиала банка «Солидарность» переезжает

АО КБ «Солидарность» сообщил об изменении местонахождения дополнительного офиса «Московский» АО КБ «Солидарность».

06.06.2025 до 13:00 обслуживание клиентов будет осуществляться по текущему адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1.

С 09.06.2025 дополнительный офис «Московский» будет расположен по новому адресу: г. Москва, переулок Селивёрстов, д. 10, стр. 1.

В целях повышения качества обслуживания работа офисов будет организована по направлениям: