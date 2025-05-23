Новости

Дополнительный офис Московского филиала банка «Солидарность» переезжает

АО КБ «Солидарность» сообщил об изменении местонахождения дополнительного офиса «Московский» АО КБ «Солидарность».

06.06.2025 до 13:00 обслуживание клиентов будет осуществляться по текущему адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1.

С 09.06.2025 дополнительный офис «Московский» будет расположен по новому адресу: г. Москва, переулок Селивёрстов, д. 10, стр. 1.

В целях повышения качества обслуживания работа офисов будет организована по направлениям:

  • В дополнительном офисе «Московский» будут доступны услуги для физических и юридических лиц по открытию счетов, депозитов и вкладов, оформлению кредитов, проведению платежей в Китай и другим банковским операциям.
  • В дополнительном офисе «Союз» (Москва, Зацепский вал, д. 5) предоставляются услуги по выпуску Welcome Card, оплате патента, получению справок, дубликатов и другим специализированным операциям.

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Иркутская область к 2036 году планирует увеличить турпоток на Байкал до 5 млн человек
«Для нас майнинг, как зло»: губернатор Кобзев рассказал о последствиях криптодобычи
Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес