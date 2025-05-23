Дополнительный офис Московского филиала банка «Солидарность» переезжает

АО КБ «Солидарность» сообщил об изменении местонахождения дополнительного офиса «Московский» АО КБ «Солидарность».
06.06.2025 до 13:00 обслуживание клиентов будет осуществляться по текущему адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1.
С 09.06.2025 дополнительный офис «Московский» будет расположен по новому адресу: г. Москва, переулок Селивёрстов, д. 10, стр. 1.
В целях повышения качества обслуживания работа офисов будет организована по направлениям:
- В дополнительном офисе «Московский» будут доступны услуги для физических и юридических лиц по открытию счетов, депозитов и вкладов, оформлению кредитов, проведению платежей в Китай и другим банковским операциям.
- В дополнительном офисе «Союз» (Москва, Зацепский вал, д. 5) предоставляются услуги по выпуску Welcome Card, оплате патента, получению справок, дубликатов и другим специализированным операциям.