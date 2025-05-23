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Сингапур признал Альфа-Банк технологическим лидером мирового уровня

Главное экономическое издание Сингапура и всей Юго-Восточной Азии Fortune Times присудило Альфа-Банку награду за лидерство в финтех-решениях.

<p>Фото https://pixabay.com/</p>

Фото https://pixabay.com/

Ежегодно журнал вручает компаниям премии за выдающиеся достижения в бизнесе и финтехе. Альфа-Банк был признан лучшим в номинации «Лидер в финтех-решениях» (Leader in FinTech Solutions).

В голосовании принимали участие десятки независимых экспертов, финансовых аналитиков и профессионалов рынка. Жюри авторитетной сингапурской премии отметили Альфа-Банк за инновационные решения в области искусственного интеллекта, блокчейна и машинного обучения.

Сингапурское медиа подчеркивает, что интеллектуальные системы подбора персонала с использованием искусственного интеллекта значительно ускоряют процесс найма в банке, а автоматическое планирование улучшает обслуживание клиентов на 35%.

Ранее Альфа-Банк уже получал международные награды за достижения в технологиях от Кремниевой долины Китая (Чжунгуаньцуньской инвестиционной ассоциации), Гонконгской ассоциации частных инвестиций и культового экономического издания Китая The Economic Observer, а также индийскую премию The FinTech India Innovation Awards. Кроме того, Альфа-Банк первым среди крупных российских банков получил кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации по китайской национальной шкале.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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